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السيسي: قضية الوعي وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الحالية

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السيسي: قضية الوعي وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الحالية
Globallookpress
عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن قضية الوعي وفهم صحيح الدين هي من أولويات المرحلة الحالية.

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وأضاف السيسي خلال كلمته باحتفال المولد النبوي الشريف، الذي نظمته وزارة الأوقاف، والذي أقيم في مركز المنارة بالتجمع في القاهرة الجديدة، إنه "علينا التحلي بقيم التعايش المشترك وقبول الآخر ونشر قيم التسامح".

وأشار الرئيس المصري، خلال احتفالية وزارة الأوقاف، إلى "إننا نحتفل اليوم معا بذكرى أشرف خلق الله وسيد المرسلين، الرحمة التي أرسلها رب العزة للعالمين، الداعي إلى الله والسراج المنير، إنه الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذى بعثه الله عز وجل ليغير وجه الدنيا كلها وينشر اسمى القيم الإنسانية في شتى بقاع الأرض ويدعو الى المحبة والسلام".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

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