تحطيم أجزاء من الأسود الموجودة في ميدان المنارة برام الله (فيديو)

أقدم شاب، اليوم الأحد، على تحطيم أجزاء من تماثيل الأسود الموجودة في ميدان المنارة برام الله، لتتدخل الشرطة لاحقا وتقوم باعتقاله.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن شخصا قام بالاعتداء على الأسود في دوار المنارة وتحطيم وتكسير رأسين من الأسود الصغيرة. وأضاف: "على الفور قامت قوة من الشرطة بالقبض عليه ومنعته من تحطيم وتكسير باقي الأسود وسط المدينة".

وأكد المتحدث على أنه تم التحفظ على الشخص من أجل استكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.

وتمثل الأسود الخمسة العائلات القديمة التي أسست مدينة رام الله، ويعتبر هذا الميدان من أهم معالم المدينة. وأظهرت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الشاب وهو يحمل مطرقة كبيرة في يده ويقوم بتحطيم أجزاء من الأسود.

المصدر: RT