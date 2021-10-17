سوريا.. محاولة اغتيال لعضو لجنة المصالحة في القنيطرة

ذكرت وسائل إعلام سورية أن"إرهابيين مجهولين" حاولوا اغتيال عضو لجنة المصالحة بالقنيطرة بعبوة ناسفة وضعت بسيارته، إلا أن وحدات الهندسة بالجيش السوري فجرتها عن بعد، دون وقوع إصابات.

وبحسب صحيفة "الوطن" فإن وحدات الهندسة قامت عن بعد بتفجير العبوة الناسفة التي كانت مزروعة بسيارة عضو مجلس محافظة القنيطرة، عبد الله شريدة، في بلدة قصيبة بريف القنيطرة الجنوبي، واقتصر تدميرها على الأضرار المادية فقط.

وتعد هذه المحاولة الرابعة من نوعها لاغتيال الشريدة من قبل "الإرهابيين"، وفقا لما ذكرته مصادر في المنطقة.

المصدر: الوطن