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أمير قطر يمنح رئيس مجلس الشورى السابق وشاح حمد بن خليفة

أخبار العالم العربي

أمير قطر يمنح رئيس مجلس الشورى السابق وشاح حمد بن خليفة
Reuters
أمير قطر تميم بن حمد
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منح أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس الشورى القطري السابق، أحمد بن عبدالله آل محمود وشاح حمد بن خليفة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية"قنا" اليوم الأحد بأن التكريم جاء "تقديرا لعطائه وما بذله من جهود في خدمة وطنه طيلة فترة عمله".

وأضافت أن التكريم جرى خلال استقبال أمير البلاد له بمكتبه في الديوان الأميري.

المصدر: قنا

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