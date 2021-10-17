مصر تسجل 42 وفاة و874 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 42 وفاة و874 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 17926، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 317585.
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 268210 وخروجهم من المستشفيات— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) October 16, 2021
الصحة: تسجيل 874 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 42 حالة وفاة pic.twitter.com/E5Vczh8oAJ
وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 38 وفاة و869 إصابة بالفيروس.
المصدر: RT
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