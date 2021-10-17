واشنطن: نرحب بخارطة الطريق التي أعلنها حمدوك لحماية التحول الديمقراطي في السودان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحد ترحب بخارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لـ"حماية التحول الديمقراطي" في بلاده.

وأضاف بلينكن في تغريدة أن الولايات المتحدة "تحث جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة للوفاء بالمعايير الرئيسية للإعلان الدستوري".

We welcome @SudanPMHamdok’s leadership in laying out a roadmap of principles to sustain the democratic transition in Sudan and urge all stakeholders to take immediate, concrete steps to meet the key benchmarks of the Constitutional Declaration. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 16, 2021

وكان حمدوك أعلن يوم الجمعة أنه "وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة"، مشددا على أن "خفض التصعيد والحوار هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة".

وشدد رئيس الوزراء السوداني على أن سلطات بلاده لن تتهاون أمام "محاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو التخريب"، لافتا إلى أنه اجتمع مع كل الأطراف في الفترة الماضية بغرض معالجه الخلافات.

المصدر: RT