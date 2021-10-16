الحوثيون: دعوة واشنطن لفتح ممرات آمنة للمقاتلين يدل على ارتباطها بالقاعدة و"داعش"

علق المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد عبد السلام، السبت، على بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الأوضاع في محافظة مأرب اليمنية والذي دعت فيه إلى فتح ممرات آمنة للمدنيين.

وكتب عبد السلام، في سلسلة تغريدات بموقع "تويتر": "مطالبة أمريكا بفتح ممرات آمنة للمقاتلين إدانة لها بأنها على ارتباط وثيق بعناصر (القاعدة) و(داعش) الذين تم دحرهم من مديرية العبدية بمأرب وتحريرها من إجرامهم".

مطالبة أمريكا بفتح ممرات آمنة للمقاتلين إدانةٌ لها بأنها على ارتباط وثيق بعناصر القاعدة وداعش الذين تم دحرهم من العبدية وتحريرها من إجرامهم، ومع الاقتراب من آخر أوكارهم في مأرب يتعالى صراخ الأمريكان، زاعمين حرصا على السلام وهم أعداء السلام في اليمن وكل العالم. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) October 16, 2021

وأضاف: "ومع اقترابنا من آخر أوكارهم في مأرب، يتعالى صراخ الأمريكان، زاعمين حرصا على السلام وهم أعداء السلام في اليمن وكل العالم".

وفي وقت سابق من السبت، دانت الخارجية الأمريكية تصعيد الحوثيين حول مأرب، وقالت إنه "يظهر استخفافا صارخا بسلامة المدنيين".

كما أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن "الحوثيين يعيقون حركة الأشخاص والمساعدات الإنسانية، ويمنعون الخدمات الأساسية من الوصول إلى 35000 من سكان مديرية العبدية".

وأكدت أن تصرفات الحوثيين "تسببت في نزوح المزيد من اليمنيين داخليا"، كما حثتهم "على السماح على الفور بالمرور الآمن للمدنيين والمساعدات المنقذة للحياة والجرحى".

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ودعت واشنطن "الحوثيين إلى وقف هجومهم على مأرب، والاستماع إلى الدعوات العاجلة من جميع أنحاء اليمن والمجتمع الدولي، لإنهاء هذا الصراع ودعم عملية السلام الشاملة بقيادة الأمم المتحدة".

وسيطر الحوثيون، الجمعة، على مركز مديرية العبدية في محافظة مأرب وسط اليمن، بعد حصارهم لها منذ أكثر من 3 أسابيع، حسب مصادر محلية.

المصدر: وكالات