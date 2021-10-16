مفتي مصر يدين مقتل النائب البريطاني ديفيد إيميس على يد متطرف

دان مفتي مصر، شوقي علام، مقتل النائب البريطاني ديفيد إيميس، الذي توفي متأثرا بجراحه إثر تلقيه الجمعة طعنات بسكين شرقي العاصمة لندن.

وقال علام: "التطرف لم يعد مقتصرا على دولة بعينها، ولكنه أصبح داء تعاني منه دول العالم كافة، مما يحتم علينا جميعا أن نتعاون معا على كافة المستويات من أجل القضاء على هذا الخطر الداهم الذي بات يهدد الجميع".

وأكد مفتي مصر أن "الأديان بريئة من الأفكار المتطرفة لأن جميعها يدعو إلى السلام والتراحم والمحبة، ولكن الأزمة تكمن دائما في التفسيرات المنحرفة والمغلوطة لبعض أتباع الأديان من غير المتخصصين، وليهم لعنق النصوص الدينية من أجل تحقيق أغراض سياسية وإضفاء الغطاء الشرعي عليها".

وأضاف: "حذرنا مرارا وتكرارا من خطر جماعات الإسلام السياسي التي تنخر في أساس المجتمعات، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار من أجل مصلحتها السياسية، وهو ما يجب أن تواجهه الحكومات بقوة".

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تجدر الإشارة إلى أن النائب عن حزب المحافظين توفي بعد تعرضه للطعن عدة مرات في اجتماع لدائرته الانتخابية بشرقي لندن، وقد ألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 25 عاما للاشتباه بضلوعه في الحادث.

المصدر: RT