العراق.. إعلان نتائج الانتخابات التشريعية
Reuters KHALID AL-MOUSILY
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أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من الشهر الحالي.
وقال رئيس المفوضية عدنان جليل خلال مؤتمر صحفي، إن "المفوضية أكملت تدقيق المحطات المحجورة وعددها 3681 محطة، ونتائجها أضيفت إلى النتائج الأولية المعلنة سابقا".
وأضاف، أن "النتائج نشرت على الموقع الإلكتروني للمفوضية وهي أولية ويمكن الطعن فيها".
وتابع، أن "المفوضية لم تتأثر بأي صراع سياسي، وملتزمون بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية".
المصدر: RT
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