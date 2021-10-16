الولايات المتحدة تتبرع لمصر بـ1.6 مليون جرعة من لقاح "فايزر"

أعلنت السفارة الأمريكية، عن وصول شحنة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا إلى مطار القاهرة، تبرعت بها الولايات المتحدة إلى مصر.

وكتبت السفارة في تدوينة على "فيسبوك"، السبت: "نرحب بوصول 1.6 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى القاهرة".

وأشارت السفارة إلى أن "هذا التبرع يمثل جانبا آخر من جوانب شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد، مما يساعد على ضمان أن يكون المصريون أكثر أمانا ضد تهديد الوباء (التاجي)".

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد قد أعلنت بوقت سابق، استقبال 1.6 مليون جرعة من لقاح كورونا، من إنتاج شركة "فايزر"، السبت، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق برنامج "كوفاكس" الدولي.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خالد مجاهد، إن شحنة اللقاحات وصلت مصر في صناديق مخصصة للحفظ الجاف، وستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية في مدة لا تتجاوز 14 يوما، قبل توزيعها على مراكز التطعيمات.

المصدر: RT