مصر.. القبض على 3 أشخاص بتهمة "إزعاج السلطات" لادعائهم رؤية سقوط حافلة في النيل

كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل التحقيقات في حادثة سقوط حافلة صغيرة عن جسر الساحل، حيث تبين أنه لا أساس لهذه الحادثة، وأمرت بإلقاء القبض على 3 متهمين لادعائهم رؤية الحادثة.

وأعادت النيابة العامة، سؤال 3 شهود ادعوا رؤية سقوط الحافلة عن جسر الساحل بمياه نهر النيل، فأقروا بأن ما أدلوا به في بداية التحقيقات هو محض روايات سمعوها دون رؤيتهم لشيء فعليا، فألقت القبض عليهم بتهمة "إزعاج السلطات".

وكان عناصر النيابة العامة انتقلوا إلى موقع الحادثة وعاينوه، فتبين أن هناك كسرا بسور الجسر الحديدي وآثار تهشم زجاج على حافته.

وكلفت وحدات الإنقاذ النهري بالبحث عن الحافلة المدعى سقوطها ومستقليها، وكلفت الشرطة بالتحري حول الحادثة لتبين حقيقتها.

وفي هذا السياق، اعترف سائق توك توك باصطدامه بالسور الحديدي أعلى الجسر ما أدى لسقوط غطاء سيارة نقل (ميكروباص) في نهر النيل، وأن اصطدام التوكتوك بالحاجز الحديدي أدى لحدوث تلفيات كبيرة في التوك توك وأنه أسرع في نقل دراجته النارية بسرعة خوفا من المساءلة القانونية في حالة تحرير محضر بسقوط غطاء السيارة في النيل.

المصدر: "القاهرة24" + RT