فيديو يظهر إطلاق عنصر من الجيش اللبناني النار على متظاهر في أحداث الطيونة والجيش يعلق (فيديو)

أظهر مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة في منطقة الطيونة أن أحد عناصر الجيش اللبناني أطلق النار على أحد المتظاهرين خلال الأحداث التي اندلعت يوم الخميس الماضي.

يتدوال بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسجل من كاميرا مراقبة في محلة الطيونة لجندي من الجيش اللبناني اثناء كمين اول امس و "هو يقوم باطلاق النار على مواطن غير مسلح" فيما يُتأكد من صحة الفيديو ومن الفرضية او التحليل المتداول بانتظار اصدار بيان من الجيش يوضح فيه حقيقة الامر. pic.twitter.com/BPFHOpcrHT — موقع جنوب 24 (@janoub24website) October 16, 2021

فيديو برسم قيادة الجيش…

من أطلق النار على المتظاهرين!!



يظهر في الفيديو سقوط شخصين قرب السيارة البيضاء والسوداء…

من أطلق الرصاص عليهم!؟ pic.twitter.com/lQ5h0a7j2H — Sahar®️AlAtrash سَحَرْ (@SahaR_bei) October 16, 2021

وعلّق الجيش اللبناني على الفيديو في بيان له قائلا: "انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عسكريا يُطلق النار باتجاه المتظاهرين خلال المواجهات التي اندلعت قبل يومين في منطقة الطيونة".

وأضاف: "يهم قيادة الجيش أن توضح أن العسكري مطلق النار يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص".

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر عسكرياً يُطلق النار باتجاه المتظاهرين خلال المواجهات التي اندلعت قبل يومين في منطقة الطيونة.

يهمُ قيادة الجيش أن توضح أن العسكري مُطلق النار يخضع للتحقيق باشراف القضاء المختص.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/m2sOnJ6sxF — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 16, 2021

المصدر: RT