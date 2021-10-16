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فيديو يظهر إطلاق عنصر من الجيش اللبناني النار على متظاهر في أحداث الطيونة والجيش يعلق (فيديو)

أخبار العالم العربي

فيديو يظهر إطلاق عنصر من الجيش اللبناني النار على متظاهر في أحداث الطيونة والجيش يعلق (فيديو)
Reuters MOHAMED AZAKIR
الجيش اللبناني خلال أحداث الطيونة
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أظهر مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة في منطقة الطيونة أن أحد عناصر الجيش اللبناني أطلق النار على أحد المتظاهرين خلال الأحداث التي اندلعت يوم الخميس الماضي.

وعلّق الجيش اللبناني على الفيديو في بيان له قائلا: "انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عسكريا يُطلق النار باتجاه المتظاهرين خلال المواجهات التي اندلعت قبل يومين في منطقة الطيونة".

وأضاف: "يهم قيادة الجيش أن توضح أن العسكري مطلق النار يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص".

المصدر: RT

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