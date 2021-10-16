العراق.. "الإطار التنسيقي" يرفض نتائج الانتخابات ويقول إنها ستؤثر على الوفاق المجتمعي
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أعلن "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى شيعية سياسية ومسلحة، اليوم السبت، رفضه لنتائج الانتخابات المقرر إعلانها خلال الساعتين المقبلتين.
وذكر في بيان صحفي: "كنا نأمل من مفوضية الانتخابات تصحيح المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها أثناء وبعد عد الأصوات وإعلان النتائج، وبعد إصرارها على نتائج مطعون بصحتها، نعلن رفضنا الكامل لهذه النتائج".
وأضاف: "نحمل مفوضية الانتخابات المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء إدارته مما سينعكس سلبا على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي".
المصدر: RT
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