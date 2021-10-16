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العراق.. "الإطار التنسيقي" يرفض نتائج الانتخابات ويقول إنها ستؤثر على الوفاق المجتمعي

أخبار العالم العربي

العراق..
كتائب حزب الله الله
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أعلن "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى شيعية سياسية ومسلحة، اليوم السبت، رفضه لنتائج الانتخابات المقرر إعلانها خلال الساعتين المقبلتين.

وذكر في بيان صحفي: "كنا نأمل من مفوضية الانتخابات تصحيح المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها أثناء وبعد عد الأصوات وإعلان النتائج، وبعد إصرارها على نتائج مطعون بصحتها، نعلن رفضنا الكامل لهذه النتائج".

وأضاف: "نحمل مفوضية الانتخابات المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء إدارته مما سينعكس سلبا على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي".

المصدر: RT

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