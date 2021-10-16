العراق.. "الإطار التنسيقي" يرفض نتائج الانتخابات ويقول إنها ستؤثر على الوفاق المجتمعي

أعلن "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى شيعية سياسية ومسلحة، اليوم السبت، رفضه لنتائج الانتخابات المقرر إعلانها خلال الساعتين المقبلتين.

وذكر في بيان صحفي: "كنا نأمل من مفوضية الانتخابات تصحيح المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها أثناء وبعد عد الأصوات وإعلان النتائج، وبعد إصرارها على نتائج مطعون بصحتها، نعلن رفضنا الكامل لهذه النتائج".

وأضاف: "نحمل مفوضية الانتخابات المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء إدارته مما سينعكس سلبا على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي".

المصدر: RT