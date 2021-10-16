الجزائر.. تبون يؤكد "الحرص الشديد" على التعاطي مع ملفات الذاكرة "بعيدا عن أي تراخ أو تنازل"

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عشية ذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961، "حرصه الشديد على التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة، بعيدا عن أي تراخ أو تنازل وبروح المسؤولية".

وفي تصريح بمناسبة "اليوم الوطني للهجرة" للذكرى الـ 60 لمظاهرات 17 أكتوبر1961، قال تبون: "تحل غدا ذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961، لتعيد إلى أذهاننا الممارسات الاستعمارية الإجرامية المقترفة في حق بنات وأبناء الشعب الجزائري، في ذلك اليوم المشؤوم".

وأضاف أن "تلك الممارسات تعكس وجها من الأوجه البشعة لسلسلة المجازر الشنيعة، والجرائم ضد الإنسانية التي تحتفظ بمآسيها ذاكرة الأمة".

وتابع أن "تضحيات الشهداء سَتظل مرجعا مشرقا قويا، شاهدا على ارتباط بنات وأبناء الجالية بالوطن، وعلى ملحمة من ملاحم كفاح الشعب الجزائري المرير عبر الحقب، دفاعا عن الأرض وغيرة على هوية الأمة، وترسيخا لوحدتها".

وأردف قوله: "ووفاء لأرواح الشهداء، نؤكد الحرص الشديد على التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة، بعيدا عن أيِ تراخ أو تنازل، وبروح المسؤولية، التي تتطلبها المعالجة الموضوعية النزيهة، وفي منأى عن تأثيرات الأهواء وعن هيمنة الفكر الاستعماري الاستعلائي على لوبيات عاجزة عن التحرر من تطرفها المزمن".

المصدر: "أوراس"