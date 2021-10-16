بالفيديو.. مستوطنون يحرقون أراض فلسطينية شمال الضفة الغربية بحضور جنود إسرائيليين

أقدم مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، على إحراق أراض فلسطينية بقرية بورين شمالي الضفة الغربية واعتدوا على سكانها بالحجارة على مرأى من جنود إسرائيليين.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" مقطع فيديو يوثق قيام مستوطنين ملثمين برشق الحجارة وإضرام النار في أطراف قرية بورين الفلسطينية، فيما قالت مصادر أمنية إن اشتباكات عنيفة اندلعت في القرية.

יהודים רעולי פנים תועדו היום מיידים אבנים ומציתים אש בפאתי הכפר הפלסטיני בורין בשומרון. גורם ביטחוני מסר כי במקום התפתחו עימותים אלימים, במהלכם כ-30 יהודים וכ-50 פלסטינים יידו אבנים זה לעבר זה. בתיעוד נראה חייל סמוך למיידי האבנים היהודים, אך הוא לא מעכב אותם@carmeldangorpic.twitter.com/8EGW84Df4y — כאן חדשות (@kann_news) October 16, 2021

ويظهر الفيديو جنديا إسرائيليا يقف بجوار مفتعلي الحرائق دون أن يتدخل لإيقافهم.

وقالت منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية إن الجيش لم يعتقل أي إسرائيلي، بينما تم إلقاء 4 قنابل صوت باتجاه الفلسطينيين.

وأوضحت المنظمة أن الحادث بدأ عندما جاءت مجموعة قوامها نحو 15 مستوطنا إلى قرية بورين الفلسطينية، وانضم لاحقا مستوطنون آخرون إلى المجموعة حتى وصل عددهم إلى حوالي 30 شخصا.

وبحسب المنظمة، بدأ المستوطنون في إلقاء الحجارة على منزل يقع على أطراف الحي الشرقي في القرية، ثم أضرموا النار في الحقول المحيطة به، ليصل بعد ذلك فلسطينيون اضطروا إلى رشق المستوطنين بالحجارة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية