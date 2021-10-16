"نوفوستي": فيرشينين يصل دمشق السبت في زيارة تستغرق يومين

أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي سيصل إلى دمشق اليوم السبت في زيارة تستغرق يومين.

ونقلت "نوفوستي" عن المصدر في السفارة الروسية بدمشق قوله، إن "زيارة سيرغي فيرشينين لدمشق ستستمر يومين. وهو سيلتقي خلال الزيارة بعدد من المسؤولين رفيعي المستوى السوريين".

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يذكر أن سيرغي فيرشينين كان قد زار دمشق في 30 يوليو الماضي ضمن وفد روسي استقبله الرئيس السوري بشار الأسد.

وبحث الوفد الروسي في سوريا آنذاك تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين وإعادة إعمار البنية التحتية في البلاد، والتحضير لاجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

المصدر: "نوفوستي"