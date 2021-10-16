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"شريك في نشر دعاية جبهة التحرير".. لوبان الأب ينتقد إحياء ماكرون ذكرى جزائريين قتلوا في باريس

أخبار العالم العربي

Reuters SAA/
جان ماري لوبان
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انتقد الزعيم السابق لليمين المتطرف في فرنسا، جان ماري لوبان والد مارين لوبان زعيمة "التجمع الوطني"، إحياء الرئيس إيمانويل ماكرون ذكرى جزائريين قتلوا في باريس عام 1961.

وقال لوبان في تغريدة إن ماكرون أصبح "مذنبا بمشاركته في التشهير برجال الأمن من خلال أسطورة القتلى الجزائريين الذين سقطوا سنة 1961".

وأضاف لوبان أن تقريرا أعد سنة 1998 أثبت أن 3 قتلى جزائريين فقط سقطوا في ذلك اليوم، على عكس ما تروج له "دعاية جبهة التحرير الجزائرية المدعومة وقتها من قبل الحزب الشيوعي الفرنسي".

وكان ماكرون ندد في وقت سابق من اليوم السبت بـ"جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية"، خلال إحياء الذكرى الستين لقتل متظاهرين جزائريين في 17 أكتوبر 1961 في باريس.

وهذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها رئيس فرنسي إلى مكان المجزرة التي يقدر المؤرخون عدد ضحاياها بما لا يقل عن العشرات، في حين اكتفت الحصيلة الرسمية بالإشارة إلى ثلاثة قتلى.

المصدر: RT

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