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العراق.. إجراءات أمنية مشددة في بغداد مع قرب إعلان النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية

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العراق.. إجراءات أمنية مشددة في بغداد مع قرب إعلان النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية
Reuters
عناصر من قوات الأمن العراقية يقفون في حراسة خارج مركز اقتراع في بغداد
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، بأن السلطات الحكومية اتخذت إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد مع قرب إعلان النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية.

وذكر مراسلنا، أن العاصمة بغداد تشهد اختناقات مرورية كبيرة، مع انتشار أمني مكثف في عدد من مناطقها الرئيسية.

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وأضاف، أن الإجراءات شددت في المنطقة الخضراء الحكومية والمناطق المحيطة بها.

ومن المقرر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من الشهر الحالي.

المصدر: RT

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