المنفي يلتقي القائد العام المؤقت "للجيش الليبي"

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم السبت، بمدينة طبرق، مع القائد العام المؤقت "للجيش الليبي" الفريق عبد الرازق الناظوري.

وتناول اللقاء الخطوات المهمة التي أنجزتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وإطلاق سراح الموقوفين من مختلف الأطراف، بحسب مراسلنا.

كما بحث الاجتماع "مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، للمساهمة في إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان نجاحها، والوصول للاستقرار والأمن والسلام في كل أنحاء ليبيا".

facebook/Media.PC.Libya

facebook/Media.PC.Libya

وكان المشير خليفة حفتر كلف الفريق عبد الرازق الناظوري بقيادة الجيش الليبي خلفًا له ولمدة ثلاثة أشهر.

وجاء في القرار أن الفريق الناظوري سيتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة وهو المنصب الذي يشغله المشير حفتر منذ عام 2015.

وأعلن حفتر تعيين خلفا مؤقتا له حتى 24 ديسمبر، وهو موعد الانتخابات الرئاسية، في بيان صدر بعد أسبوعين من إقرار قانون انتخابي يتيح له الترشح ثم تولي منصبه العسكري مجددًا في حال عدم انتخابه.

المصدر: RT