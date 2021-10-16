إثيوبيا: نتوقع أن تساهم الجزائر في "تصحيح المفاهيم" عن سد النهضة لدى الدول العربية

أفادت وزارة الخارجية الإثيوبية بأنها تتوقع من الجزائر لعب دور فعال في "تصحيح المفاهيم بشأن سد النهضة" بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين أجرى مناقشات مثمرة في هذا الشأن مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، على هامش الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن الوزيرين الجزائري والإثيوبي تبادلا وجهات النظر حول كيفية "تصحيح سوء التفاهم في الجامعة العربية فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي الكبير".

وأشار إلى أن الجزائر ستتولى الرئاسة المقبلة لجامعة الدول العربية، ومن المتوقع أن تلعب "دورا فعالا في تصحيح سوء التفاهم بين الدول الأعضاء في الجامعة".

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن لعمامرة قوله إن بلاده "ستبذل جهودا لإيجاد تفاهم متوازن ودقيق بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية حول قضية سد النهضة".

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية