التحالف العربي يعلن عن تنفيذ 32 عملية في مأرب ومقتل أكثر من 160 من الحوثيين
Reuters
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن قواته نفذت 32 عملية استهدف فيها الآليات والمقاتلين الحوثيين بمنطقة العبدية في محافظة مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وذكرت وسائل إعلام سعودية اليوم السبت، أن عمليات التحالف الذي يدعم قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أسفرت عن تدمير 11 آليه عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 160 مسلحا.
وأكد التحالف على استمراره في تقديم الدعم والإسناد للجيش اليمني وحماة المدنيين.
وفي وقت سابق اليوم أعلن القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، وزير الإعلام في حكومة صنعاء، ضيف الله الشامي، عن استعادة قوات الجماعة لمدينة العبدية بمحافظة مأرب اليمنية.
المصدر: RT + العربية
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