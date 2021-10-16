مصر تدين بـ"أشد العبارات" تفجير مسجد بأفغانستان

دانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات التفجير الذي استهدف مسجدا بولاية قندهار الأفغانية أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجاء في بيان الخارجية المصرية، اليوم السبت: "تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التفجير الذي استهدف مسجداً بولاية قندهار الأفغانية أمس 15 أكتوبر الجاري، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء".

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وأضاف البيان: "تتقدم مصر بخالص التعازي إلى الشعب الأفغاني الصديق وذوي الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم الإرهابي الخسيس، وتعرب عن تمنياتها بسرعة الشفاء لكافة المُصابين".

وأكد البيان "مجددا في هذا الصدد على موقف مصر الثابت من ضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف ومكافحة كافة أشكالها وصورها".

ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء انفجار هز ظهر الجمعة مسجدا شيعيا في مدينة قندهار جنوب أفغانستان.

المصدر: RT