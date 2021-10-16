في انخفاض ملحوظ هذه الفترة.. السعودية تسجل حالتي وفاة فقط بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 547890 حالة في المملكة.

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وأكدت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة جديدتين فقط يوم أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8760 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 41 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في المملكة 536900 شخص.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 110 حالات في المملكة.

وكانت الحكومة السعودية قررت امس تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في أراضي المملكة اعتبارا من يوم الأحد القادم.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن تخفيف القيود الوبائية يأتي نظرا للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الإصابات الجديدة في المملكة.

المصدر: "سبق"+"واس"