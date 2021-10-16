السودان.. المتظاهرون يحتشدون أمام القصر الرئاسي بالخرطوم

خرج آلاف السوادنيين اليوم السبت، في مظاهرة أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بـ"استرداد الثورة وتحسين الأوضاع المعيشية".

وأفاد مراسل قناة "RT"، بأن المتظاهرين المناوئين للحكومة وصلوا إلى الحاجز الشرطي بالقرب من مجلس الوزراء.

وفي وقت سابق اليوم قررت السلطات السودانية إغلاق الطرق المؤديه إلى مجلس الوزراء تخوفا من اعتصام تنظمه القوى المعارضه للحكومة.

المصدر: RT