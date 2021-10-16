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بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.. محكمة أمريكية تمهل حفتر أسبوعين لتقديم إفادته

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بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.. محكمة أمريكية تمهل حفتر أسبوعين لتقديم إفادته
Reuters
خليفة حفتر
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حددت قاضية المحكمة الجزئية بفرجينيا الأمريكية، ليوني برينكيما، يوم 28 أكتوبر موعدا نهائيا لتقديم القائد العسكري الليبي خليفة حفتر إفادته في الدعوى التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب.

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وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن القاضية رفضت مرة أخرى دفع محامي حفتر بالحصانة في وجه الدعوى المرفوعة عليه، وحجته بأن إجابته على أسئلة الادعاء ستؤدي إلى إفشاء أسرار الدولة الليبية.

وخليفة حفتر متهم في عدة دعاوى قضائية فيدرالية في فرجينيا، بالقتل والتعذيب في الحرب الأهلية في ليبيا.

المصدر: أ ب

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