مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي وزير الخارجية الإماراتي

ذكر البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أجرى الجمعة لقاء في واشنطن مع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن المحادثات جرت "لتأكيد اتجاهات التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والإمارات".

وأفاد البيان بأن سالفان وآل نهيان "بحثا عددا من القضايا ذات اهتمام مشترك (بين البلدين)، بما في ذلك آليات تعزيز التكامل الإقليمي والحوار، وكذلك تطوير الأطر لعلاقات ثنائية أوثق".

والإمارات ضمن 4 دول عربية، إلى جانب البحرين والمغرب والسودان، توصلت في 2020 بوساطة أمريكية إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

المصدر: RT