وزارة الصحة المغربية: 437 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم‭‭‭‬‬‬‬ الجمعة أن 437 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأشار بيان للوزارة إلى أن الحصيلة الأخيرة رفعت إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 941446.

وذكر البيان أن الأرقام الأخيرة تشير إلى هبوط في الأرقام مقارنة مع إحصاءات يوم الأمس سواء في عدد الإصابات (506 حالات يوم الخميس) أو الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" (20 حالة أمس)، والتي وصلت حصيلتها إلى 14533 منذ بداية الجائحة.

المصدر: "رويترز"