الإمارات تدين "بشدة" تفجيرا استهدف مسجدا في قندهار
Reuters Ahmed Jadallah
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دانت وزارة الخارجية الإماراتية بشدة التفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة قندهار الأفغانية ظهر الجمعة وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وقالت الوزارة في بيان إنها تستنكر بشدة "هذه الأعمال الإجرامية"، مؤكدة على رفض الإمارات "الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا جراء "هذه الجريمة النكراء" وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء انفجار هز ظهر الجمعة مسجدا شيعيا في مدينة قندهار جنوب أفغانستان.
المصدر: "وام"
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