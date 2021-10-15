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السعودية تدعو إلى الضغط على الحوثيين لقبول مقترحها بوقف إطلاق النار

أخبار العالم العربي

السعودية تدعو إلى الضغط على الحوثيين لقبول مقترحها بوقف إطلاق النار
Reuters RR/AS
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
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دعت السعودية اليوم الجمعة إلى ممارسة ضغط على جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن حتى تقبل مقترح الرياض بشأن وقف إطلاق النار.

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وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الأمريكية واشنطن إنه "ينبغي للمجتمع الدولي ممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين باليمن لقبول الاقتراح السعودي بوقف إطلاق النار".

وكان بن فرحان عرض في مارس المنصرم مبادرة سلام من المملكة لإنهاء الحرب في اليمن.

وتقترح هذه المبادرة السعودية وقف إطلاق نار في البلاد تشرف عليه الأمم المتحدة، واستئناف للمفاوضات بين الحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

وأسفر النزاع في اليمن منذ 2014 عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، بحسب منظمات دولية، بينما بات ما يقرب من 80 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 29 مليونا يعتمدون على المساعدات في إطار أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم.

المصدر: "رويترز" + "أ ف ب"

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