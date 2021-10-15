السعودية تدين الهجوم الإرهابي في قندهار الأفغانية

دانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة قندهار جنوب أفغانستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت الوزارة عن "أمل المملكة باستقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت"، مُؤكدة في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني.

المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة قندهار جنوب أفغانستان.https://t.co/m5EPkXGEhc#واس_عامpic.twitter.com/Z3k6XMQZ4F — واس العام (@SPAregions) October 15, 2021

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض "لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة".

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وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللشعب الأفغاني، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم جراء الانفجار الذي هز المسجد اليوم في قندهار. وأتى التفجير بعد أسبوع من تفجير انتحاري آخر أودى، وفقا لبعض التقارير، بأرواح أكثر من 120 مصليا في مسجد آخر بولاية قندوز في شمال أفغانستان، وتبناه تنظيم "داعش".

المصدر: "واس"