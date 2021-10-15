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السعودية تدين الهجوم الإرهابي في قندهار الأفغانية

أخبار العالم العربي

السعودية تدين الهجوم الإرهابي في قندهار الأفغانية
Reuters Peter Macdiarmid
الرياض
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دانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة قندهار جنوب أفغانستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت الوزارة عن "أمل المملكة باستقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت"، مُؤكدة في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض "لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة".

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وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللشعب الأفغاني، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم جراء الانفجار الذي هز المسجد اليوم في قندهار. وأتى التفجير بعد أسبوع من تفجير انتحاري آخر أودى، وفقا لبعض التقارير، بأرواح أكثر من 120 مصليا في مسجد آخر بولاية قندوز في شمال أفغانستان، وتبناه تنظيم "داعش".

المصدر: "واس"

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