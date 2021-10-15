 
مباشر
عاجل
حمدوك يستنكر المحاولة الانقلابية الأخيرة ويكشف عن خريطة طريق لإنهاء الأزمة في السودان

الأردن يدين ويستنكر الهجوم الإرهابي في أفغانستان

أخبار العالم العربي

الأردن يدين ويستنكر الهجوم الإرهابي في أفغانستان
Reuters JORGE SILVA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rilh

أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن تعازيها بضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا بولاية قندهار الأفغانية، ظهر الجمعة، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والجرحى.

وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لكافة أشكال الإرهاب، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

إقرأ المزيد
أفغانستان.. عشرات القتلى جراء تفجير انتحاري داخل حسينية في قندهار
أفغانستان.. عشرات القتلى جراء تفجير انتحاري داخل حسينية في قندهار

وخلف الهجوم الذي وقع في قندهار ظهر اليوم، حسب آخر المعطيات، أكثر من 30 قتيلا و50 جريحا، وذلك بعد أسبوع من تفجير انتحاري أودى، وفقا لبعض التقارير، بأرواح أكثر من 120 مصليا في مسجد آخر بولاية قندوز في شمال أفغانستان، وتبناه تنظيم "داعش".

المصدر: "عمون"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا