الأردن يدين ويستنكر الهجوم الإرهابي في أفغانستان

أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن تعازيها بضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا بولاية قندهار الأفغانية، ظهر الجمعة، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والجرحى.

وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لكافة أشكال الإرهاب، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

إقرأ المزيد

وخلف الهجوم الذي وقع في قندهار ظهر اليوم، حسب آخر المعطيات، أكثر من 30 قتيلا و50 جريحا، وذلك بعد أسبوع من تفجير انتحاري أودى، وفقا لبعض التقارير، بأرواح أكثر من 120 مصليا في مسجد آخر بولاية قندوز في شمال أفغانستان، وتبناه تنظيم "داعش".

المصدر: "عمون"