بعد إعلان تخفيف إجراءات كورونا.. الصحة السعودية توجه رسالة لمواطني ومقيمي المملكة

بعد ساعات من صدور الموافقة من الحكومة السعودية على تخفيف الإجراءات الاحترازية في المملكة، وجه وزير الصحة توفيق الربيعة رسالة لمواطني ومقيمي المملكة.

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وقال وزير الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "الحمد لله وضعنا الصحي مطمئن مقارنة بكثير من دول العالم"، مطالبا من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وذويهم من انتقال العدوى.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قال إنه وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظرا للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات، فقد صدرت الموافقة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021.

أتقدم بالشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على متابعتهم واهتمامهم بصحة الجميع منذ بداية الجائحة.



الحمد لله وضعنا الصحي مطمئن مقارنة بكثير من دول العالم. أرجو من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحمايتكم من انتقال العدوى، والله يحفظ الجميع. https://t.co/NeM8FRNIBi — توفيق الربيعة (@tfrabiah) October 15, 2021

المصدر: تويتر