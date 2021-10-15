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مصر.. الأمن يستهدف أباطرة المخدرات ويضبط شحنة بملايين الجنيهات (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. الأمن يستهدف أباطرة المخدرات ويضبط شحنة بملايين الجنيهات (فيديو)
Globallookpress
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وجهت وزارة الداخلية المصرية حملات موسعة استهدفت "أباطرة الكيف وتجار الصنف"، ونجحت في ضبط تشكيل عصابي في القاهرة والمنوفية.

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ووفقا للأمن المصري تخصص التشكيل العصابي في خلط وتدوير مخدرات الهيروين والحشيش والآيس، حيث قدرت قيمة المضبوطات بنحو 40 مليون جنيه.

المصدر: RT

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