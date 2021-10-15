مصر.. الأمن يستهدف أباطرة المخدرات ويضبط شحنة بملايين الجنيهات (فيديو)
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وجهت وزارة الداخلية المصرية حملات موسعة استهدفت "أباطرة الكيف وتجار الصنف"، ونجحت في ضبط تشكيل عصابي في القاهرة والمنوفية.
ووفقا للأمن المصري تخصص التشكيل العصابي في خلط وتدوير مخدرات الهيروين والحشيش والآيس، حيث قدرت قيمة المضبوطات بنحو 40 مليون جنيه.
المصدر: RT
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