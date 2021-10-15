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مصادر: جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا يلقي القبض على 15 مصريا قرب طرابلس

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مصادر: جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا يلقي القبض على 15 مصريا قرب طرابلس
Globallookpress
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أفادت مصادر مصرية وليبية متطابقة أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي ألقى القبض على 15 مصريا بمنطقة قرقاش قرب العاصمة طرابلس، حيث جري ترحيلهم إلى منطقة بئر الغنم ثم إلى غريان.

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وقالت نفس المصادر إن المصريين المقبوض عليهم من قرية الجزازرة، مركز المراغة، بمحافظة سوهاج، وإنهم محتجزون لدى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية منذ أواخر سبتمبر الماضي.

ونفت المصادر، أن يكون هؤلاء المصريون قد جرى اختطافهم لأية أغراض، مشيرة إلى أن عملية القبض عليهم تأتي فى إطار مكافحة الهجرة غير النظامية.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

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