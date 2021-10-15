القائم بالأعمال العراقي في بولندا: مواطنينا تعرضوا للخداع من شبكات التهريب والاتجار بالبشر

شدد القائم بالأعمال المؤقت بسفارة العراق في وارسو، حسين منصور الصافي، على أن العراقيين من طالبي اللجوء تعرضوا للخداع من قبل شبكات التهريب والاتجار بالبشر وفقدوا أموالهم ومصالحهم.

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وأوضح الصافي، خلال لقائه وكيل وزارة الداخلية البولندي، بارتوش غروديكي، في مبنى وزارة الداخلية البولندية، أن العراق يكثف جهوده لتوعية مواطنيه بهدف منع الهجرة غير الشرعية، فضلا عن قيامه بإيقاف الرحلات الجوية من بغداد إلى مينسك.

وأكد الصافي على أن الحكومة ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في وارسو يبذلون جهودا كبيرة لحل أزمة تدفق طالبي اللجوء مع الدول المستقبلة.

واقترح الصافي السماح للراغبين من طالبي اللجوء، العالقين على حدود بولندا الشرقية مع بيلاروسيا بالعودة الطوعية، بالدخول إلى الأراضي البولندية، وتمكين الوفود القنصلية من السفارة العراقية في وارسو باللقاء بهم واتخاذ الإجراءات القنصلية الخاصة باعادتهم.

من جانبه، أوضح بارتوش غروديكي بأن الجانب البولندي لا يملك معرفة دقيقة بأعداد المواطنين العراقيين العالقين على الحدود وفي الغابات، نظرا لصعوبة الوصول إليهم، ولوجود جنسيات متعددة وليس فقط من الجنسية العراقية.

وأكد على الاستعداد للوصول إلى هؤلاء العراقيين وتأمين الاتصال بهم من قبل السفارة والوفد القنصلي العراقي، وشدد على ضرورة الاستعجال بالإجراءات ومواصلة الجهود المشتركة لتقديم المساعدات إلى طالبي اللجوء العراقيين العالقين.

المصدر: RT