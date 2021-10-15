قطر تنضم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
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انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76، دولة قطر، لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبأغلبية 182 صوتا.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الجمعة، تستمر عضوية قطر لمدة 3 سنوات تبدأ في يناير 2022. ويأتي انتخاب دولة قطر اعترافا بسجلها الواسع من مبادرات إحلال السلام في العالم.
المصدر: قنا
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