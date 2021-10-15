أردوغان: مصممون على مواجهة "الجماعات الإرهابية" المدعومة من واشنطن ودمشق

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة مصممة في سوريا على مواصلة مواجهة التنظيمات الإرهابية التي قال إنها مدعومة من قبل الولايات المتحدة والسلطات السورية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان أن ما وصفه بـ"كفاحنا في سوريا" سيستمر بشكل مختلف للغاية في الفترة المقبلة.

وقال الرئيس التركي في هذا الشأن: "في سوريا، يتعزز حزب العمال الكردستاني وقوات الدفاع الذاتي، بفضل دعم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. حتى لحظة ما صبرنا، وفي المرة الأخيرة أصبح اثنين من شرطتنا ضحايا هجمات حزب العمال الكردستاني وقوات الدفاع الذاتي. في الفترة المقبلة، نضالنا ضدهم سوف يستمر بطريقة مختلفة تماما، سنحارب كل من التنظيمات الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة وقوات النظام، ونحن مصممون على هذه المسألة".

المصدر: تاس + الأناضول