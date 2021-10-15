التيار الصدري: الحكومة المقبلة مسؤولة مباشرة من تيارنا

أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري في العراق وعضو اللجنة التفاوضية، نصار الربيعي، أن "الحكومة المقبلة لا تخضع للتوافقات السياسية، وستكون مسؤولة مباشرة من التيار الصدري".

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وقال الربيعي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن "الحكومة المقبلة غير توافقية، وستكون حكومة تحكمها أطراف سياسية ولا تخضع للتوافقات السياسية بحيث تكون مشكلة من جميع المكونات ،والمعارضة ستكون من جميع المكونات".

وأشار الى أن "التيار الصدري سيحول الحق الحزبي إلى استحقاق وطني"، مؤكدا أن "الكتلة الصدرية ستعلنها بصراحة بأن مرشحهم لرئاسة الوزراء من التيار الصدري".

وتابع أن "الحكومة المقبلة مسؤولة مباشرة من التيار الصدري وتتحمل كافة الاخفاقات".

المصدر: "واع"