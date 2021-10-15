التيار الصدري: التقارير الإعلامية المتداولة بشأن طبيعة الحكومة العراقية المرتقبة "غير صحيحة"

أفادت الهيئة السياسية للتيار الصدري بالعراق، اليوم الجمعة، بأن ما ورد في وسائل الإعلام بخصوص طبيعة الحكومة المقبلة "غير صحيح".

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ودعت الهيئة في بيان وسائل الإعلام إلى "الالتزام بالضوابط الصحيحة في نشر الأخبار واعتماد المصادر الرسمية، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة"، مؤكدة أن "الدكتور نصار الربيعي لم يلتق بأي وسيلة إعلامية وسنقيم دعوى قضائية ضد المواقع الكاذبة التي تروج للأخبار الكاذبة".

وكانت وسائل إعلام نقلت عن رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري في العراق وعضو اللجنة التفاوضية، نصار الربيعي، قوله إن "الحكومة المقبلة لا تخضع للتوافقات السياسية، وستكون مسؤولة مباشرة من التيار الصدري".

المصدر: RT