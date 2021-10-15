 
مباشر
عاجل
وزير الدفاع اللبناني: لن نسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات

القبض على عنصر مكلف بتسهيل تنقل عناصر "داعش" بين تونس وليبيا

أخبار العالم العربي

القبض على عنصر مكلف بتسهيل تنقل عناصر
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rii3

ألقى جهاز الأمن الداخلي الليبي القبض على أحد أعضاء تنظيم "داعش"، وهو مكلف بإدخال عناصر التنظيم وتسهيل حركتهم عبر الحدود الليبية التونسية.

إقرأ المزيد
ليبيا.. إعلان عن إلقاء القبض على أحد أكبر قادة تنظيم
ليبيا.. إعلان عن إلقاء القبض على أحد أكبر قادة تنظيم "داعش" في البلاد

ويدعى العنصر الموقوف عمر عز الدين، وهو تونسي الجنسية، وأحد المتورطين في الهجوم جنوب سرت، الذي راح ضحيته عدد من القتلى الليبيين، قبل أكثر من 6 سنوات.

وقال عز الدين في فيديو نشره جهاز الأمن الداخلي الليبي، على أنه أصيل ولاية تطاوين، وقد بايع رفقة أخويه تنظيم "داعش" في تونس، أحدهما يدعى بلقاسم توفي في قصف جوي على مقر التنظيم بصبراتة، أما الثاني يدعى صلاح وقد تم القضاء عليه من قبل الجيش الوطني التونسي في ملحمة 7 مارس بن قردان.

ويقول عمر عز الدين في الفيديو إنه تم تكلفيه من قبل التنظيم بتهريب الأشخاص من تونس إلى ليبيا والعكس، عبر مسلك يربط بين بئر بشول وبئر شليق.

المصدر: راديو موزاييك

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا