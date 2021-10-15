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الأردن.. تحذير من موجة جديدة لوباء كورونا في المملكة

أخبار العالم العربي

الأردن.. تحذير من موجة جديدة لوباء كورونا في المملكة
Reuters
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قال الدكتور الأردني منتصر البلبيسي إن الحالة الوبائية في المملكة كانت بحالة ثبات لـ10 أسابيع لكن بآخر أسبوعين شهدنا ارتفاعا بعدد الإصابات وهذا ما يثير القلق باحتمال عودة موجة جديدة

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وأضاف أخصائي الالتهابات الميكروبية والمعدية الدكتور منتصر البلبيسي، خلال حديثه لبرنامج "حلوة يا دنيا"، اليوم الجمعة، أن "المطاعيم لا تحمي متلقيها من دخول الفيروس إلى جسمه، بل تقلل من احتمالية دخوله للمستشفى"، مؤكدا أن ارتداء الكمامة هو السبيل الوحيد لمنع دخول الفيروس لجسم الإنسان.

وكشف أخصائي الالتهابات الميكروبية والمعدية أن نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا في الأردن وصلت إلى 33%.

وأشار إلى أن وباء كورونا أصبح شبه وباء لغير المطعمين، وأن أكثر من 90% من الحالات التي تحتاج دخول إلى المستشفى هم من غير المطعمين.

وبين البلبيسي أن الدول التي أعلنت انتصارها على وباء كورونا مثل الإمارات وبريطانيا، تجاوزت نسبة المطعمين عندهم 66%، معتبرا أن هذه نسبة عالية تحميمهم من الدخول إلى مرحلة سيئة.

وشدد البلبيسي على التركيز على الحوامل وعلى الأطفال من أعمار 12 عاما وأكثر، وهم طلاب المدارس بالإضافة إلى طلبة الجامعات، وذلك لإغلاق الفجوة في المناعة المجتمعية، وكسر سلسلة العدوى.

المصدر: "رؤيا"

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