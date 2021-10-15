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مصر.. فيديو لشباب يسخرون من الصلاة يثير ضجة كبيرة والأمن يتحرك

أخبار العالم العربي

مصر.. فيديو لشباب يسخرون من الصلاة يثير ضجة كبيرة والأمن يتحرك
Globallookpress
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تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، من كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو مصور على تطبيق "تيك توك"؛ يظهر خلاله مجموعة من الشباب، يقومون بمشهد تمثيلي ساخر للصلاة.

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ووفقا لمصدر أمني، اليوم الخميس، فقد تم تحديد هوية صاحب الحساب الشخصي الذي نشر من خلاله الفيديو، إذ تبين أنه طالب، مقيم في نطاق محافظة الإسكندرية، وكان يقوم بأداء دور القائم بالصلاة في مقطع الفيديو، مع ظهور إحدى الفتيات لمنعهم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط الطالب، وبمواجهته أقر بقيامه بالتمثيل صحبة أشخاص آخرين، بقصد تحقيق أكبر عدد من المشاهدات عبر تطبيق "تيك توك"، وجار تحديد باقي الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو لضبطهم.

المصدر: صدى البلد

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