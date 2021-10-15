صحيفة: الرئيس اللبناني طلب من جعجع "وقف ألاعيبه"

ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن الرئيس ميشال عون، اتصل برئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، على خلفية أحداث الطيونة وطلب منه "وقف ألاعيبه".

وقالت مصادر في القصر الجمهوري للصحيفة إن عون أجرى اتصالا بجعجع أمس معبرا عن انزعاجه مما يجري، وبادره بالقول: "أوقف ألاعيبك"، فرد جعجع بأنه غير مسؤول عما حدث، وأن أفرادا غير منظمين من المدنيين، ولو ارتدوا لباسا عسكريا، ليسوا بالضرورة من "القوات".

عندها أعاد عون الطلب من جعجع وقف ألاعيبه وأنهى المكالمة. الأمر الذي دفع جعجع إلى إصدار بيان استنكر فيه ما حصل واتهام القوات، وطالب الجهات المختصة بتحديد المسؤوليات.

هذا واتهمت قيادتا حزب الله وحركة أمل "مجموعات من حزب القوات اللبنانية بالانتشار على أسطح البنايات ومارست القنص المباشر للقتل المتعمد".

وكان مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" تجمعوا يوم أمس الخميس، في منطقة الطيونة قبيل التوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار (قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت)، وقالت قيادة الجيش اللبناني إن "المحتجين تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو".

هذا وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، عن ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 7 قتلى حتى الساعة و32 جريحا، بعضهم إصاباتهم بليغة.

المصدر: صحيفة "الأخبار" + RT