عبدالله بن زايد يلتقي أعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية في واشنطن

التقى وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، أعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية "AJC" وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الملفات ومنها العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وجهود البلدين لإرساء دعائم الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما تطرق اللقاء إلى "الاتفاق الإبراهيمي" للسلام بين الإمارات وإسرائيل ودوره في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والتطور، بالإضافة إلى دوره في فتح آفاق للتعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات المهمة والحيوية.

ورحب بن زايد آل نهيان بأعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية، مشيدا بدورها في تعزيز التفاهم المشترك ونشر قيم التعايش والتسامح بين الشعوب، مشيرا إلى أهمية البناء على الاتفاق الإبراهيمي من أجل بلورة حلول شاملة ومستدامة تقود إلى تحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: "وام"