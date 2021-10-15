السودان: نرفض منح المفوضية الإفريقية إسرائيل "صفة المراقب"

أكد السودان رفضه واعتراضه على قرار رئيس المفوضية الإفريقية، موسى فكي محمد، بمنح إسرائيل "صفة المراقب" بالاتحاد الإفريقي، قبل التشاور مع الدول الاعضاء.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان: "موقفنا واضح ازاء محاولة إعطاء إسرائيل صفة العضو المراقب بالاتحاد الافريقي، وهو الرفض والاعتراض التام على قرار رئيس المفوضية بمنح صفة العضو المراقب لإسرائيل قبل التشاور مع الدول الاعضاء، وأن هذا الأمر أحدث خلافا بين المفوضية والأعضاء".

وشددت على أن "هذا نهج مرفوض ويتعارض مع جوهر مبادئ الاتحاد الافريقي، ويقدح في روح التعاون والاحترام المتبادل والتوافق، وهو ماجعل المنظمة تتبوأ مكانا مرموقا ومتقدما في المنابر الدولية".

وأشار البيان أن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي "اعتذرت عن المشاركة في أعمال الدورة الـ39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي لارتباطها بمهام داخلية تتعلق بقضايا وطنية ملحة، ويشارك وكيل الخارجية محمد شريف عبدالله نيابة عنها".

المصدر: "سونا"