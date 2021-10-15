الاتحاد التونسي للشغل يستنكر استعانة بعض الأطراف بالخارج لحل الخلافات الداخلية

عبر أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، عن استنكاره واستيائه من إقدام البعض خارج حدود الوطن للإستقواء بالأجنبي والإستعانه به لحل الخلافات الداخلية.

وأكد الطبوبي، خلال كلمة ألقاها في إفتتاح ندوة الجامعة العامة للنقل، أنه "من حق أي شخص النضال في بلاده والبقاء فيها والمساهمة في إصلاح المسار والإقامة والمثابرة في الوطن لتحقيق ما يريد وهو حق مشروع لكل شخص".

وأوضح الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل أن "الاختلاف مع أي مسؤول وارد، لكن في إطار الضوابط والأخلاقيات، دون المس من أعراض الناس أو المس من القامات مهما كانت الإختلافات معها، لكن في الخارج الدور الوحيد هو الدفاع عن الوطن".

المصدر: شمس إف إم