انتخاب الإمارات عضوا في مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة في تاريخها

اُنتخبت الإمارات عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، للمرة الثالثة في تاريخها، حسبما أفادت البعثة الإماراتية في الأمم المتحدة.

وقالت البعثة عبر حسابها في "تويتر": "تم انتخاب الإمارات العربية المتحدة للخدمة في مجلس حقوق الإنسان، خلال فترة عضويتنا في مجلس حقوق الإنسان، سنعمل على تعزيز تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".

The #UAE is elected to serve on the @UN_HRC! During our term on the Human Rights Council, we will work to strengthen the promotion and protection of human rights. pic.twitter.com/QPNicp0NA3 — UAE Mission to the UN (@UAEMissionToUN) October 14, 2021

بدوره، قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش: "نبارك فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-2024 في الانتخابات التي جرت بالجمعية العامة للأمم المتحدة".

نبارك فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-2024 في الانتخابات التي جرت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الفوز بـ180 صوتاً يستند إلى سجل مقدر دولياً في ملف حقوق الإنسان وتجربة ناجحة في مجالات عديدة مثل تمكين المرأة والتسامح وحقوق العمالة والتي ستشكل اضافة نوعية للمجلس — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 14, 2021

واعتبر قرقاش أن "الفوز بـ180 صوتا يستند إلى سجل مقدر دوليًا في ملف حقوق الإنسان وتجربة ناجحة في مجالات عديدة، مثل تمكين المرأة والتسامح وحقوق العمالة والتي ستشكل إضافة نوعية للمجلس".

وتمتد مدة عضوية الدول في مجلس حقوق الإنسان إلى 3 سنوات.

وسبق انتخاب الإمارات في الفترتين ما بين أعوام 2013 إلى 2015 و2016 إلى 2018.

المصدر: وكالات