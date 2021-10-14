مصر.. اعتقال شخص بتهمة تعدين عملة "بتكوين" الرقمية

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على شخص "مارس نشاطا غير مشروع"، من خلال قيامه بتعدين عملة "بتكوين" بمنطقة المرج في العاصمة القاهرة.

وقالت الشرطة إنها ضبطت بحوزة المتهم 12 جهازا لتعدين عملة "بتكوين"، فضلا عن معدات شملت مولدات تغذية كهربائية عالية الطاقة وشاشة عرض وكاميرات ولوحة كهربائية وأجهزة أخرى "مهربة جمركيا ومجهولة المصدر".

واعترف المتهم بأن الأجهزة المضبوطة بحوزته مهربة، مضيفا أنه تحصل عليها من أحد الأشخاص المقيمين خارج البلاد.

وكانت السلطات المصرية تمكنت في أغسطس المنصرم من ضبط شبكة لـ"تعدين" العملة الرقمية "بتكوين" في الدقهلية، حيث تم ضبط ثلاث منصات رقمية تحتوي على عدد كبير من الأجهزة والمعدات.

المصدر: RT