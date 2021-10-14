سعيّد يبلغ السفير الأمريكي استياءه من إدراج تونس في جدول أعمال الكونغرس

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم.

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وأعرب سعيّد للسفير الأمريكي عن استياء الدولة التونسية من إدراج الأوضاع في تونس في جدول أعمال الكونغرس الأمريكي، وفق بيان للرئاسة التونسية.

كما أشار الرئيس التونسي إلى أن العلاقات بين البلدين ستبقى قوية "بالرغم من أن عددا من التونسيين يحاولون تشويه ما يحصل في تونس ويجدون من يصغي إليهم في الخارج".

وكان اللقاء فرصة أيضا "لتوضيح جملة من المواضيع ورفع الالتباسات التي يشيعها أعداء الديمقراطية"، وفق البيان الرئاسي.

يذكر أن النائب الديمقراطي الأمريكي تيد دويتش قال اليوم الخميس إن "الديمقراطية التونسية في خطر" بعد شروع الرئيس قيس سعيد في فرض سلطات تنفيذية، مع استمرار تعليق عمل البرلمان.

وجاء تصريح دويتش خلال جلسة افتراضية للجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس النواب الأمريكي، لبحث التطورات في تونس.

المصدر: "موزاييك أف أم"