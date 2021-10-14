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ميقاتي يعلن الجمعة يوم حداد عام على أرواح ضحايا أحداث العنف في بيروت

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ميقاتي يعلن الجمعة يوم حداد عام على أرواح ضحايا أحداث العنف في بيروت
Reuters MOHAMED AZAKIR
رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي.
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أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، يوم غد الجمعة يوم حداد عام على أرواح ضحايا أحداث العنف التي شهدتها بيروت الخميس.

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وأصدر ميقاتي، حسب مكتبه الإعلامي، مذكرة جاء فيها أن الجمعة يعلن "يوم إقفال عام حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيجة أحداث اليوم، بحيث تقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة".

وقتل 6 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة بالعاصمة وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

وفي أول تعليق منه على هذه الأحداث قدم رئيس الوزراء اللبناني، في حديث لصحيفة "النهار"، اعتذاره عن الاشتباكات المسلحة التي حصلت الخميس في بيروت، لكنه أكد أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها.

المصدر: RT

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